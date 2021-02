Milan-Inter torna a essere un derby ad alta quota, un derby che profuma di Scudetto. Alle 15 a San Siro si affrontano infatti le prime due della classe: i nerazzurri di Antonio Conte, grazie al sorpasso effettuato lo scorso weekend ai danni dei rossoneri di Stefano Pioli, guidano la classifica con 50 punti, il Diavolo insegue a -1. Si tratta del terzo derby stagionale dopo quello del match d'andata (vinto 2-1 dal Milan) e quello valido per i quarti di finale di Coppa Italia (2-1 per i nerazzurri). L'Inter ha vinto le ultime due stracittadine di campionato giocate "in trasferta", mentre il successo casalingo del Milan in Serie A manca dalla stagione 2015-16.