Milan-Juventus completa il programma della 16esima giornata: la vigilia del big match di San Siro (calcio d'inizio alle 20.45) è stata purtroppo scandita dalle notizie delle positività al Covid-19 provenienti da entrambe le squadre: i rossoneri devono fare a meno di Rebic e Krunic, i bianconeri non possono contare su Alex Sandro e Cuadrado. Pioli e Pirlo sono quindi costretti a ridisegnare l'assetto delle loro squadre. Il tecnico del Milan avanza Calabria a metà campo a fare reparto con Kessié con Dalot terzino destro, mentre sulla linea dei trequartisti maglia da titolare per Hauge con Diaz che parte dalla panchina. Pirlo schiera la Juventus con il 4-4-2: Danilo terzino destro, sull'altra fascia gioca Frabotta. In attacco c'è Dybala al fianco di Cristiano Ronaldo.