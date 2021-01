Cresce l'attesa per Milan-Juventus, il big match di San Siro che chiude il programma della 16esima giornata di Serie A. Un'attesa pesantemente condizionata dalle notizie provenienti dall'infermeria e dai...tamponi. Rossoneri in totale emergenza: già privo di Ibrahimovic, Bennacer, Saelemaekers, Tonali e Gabbia, il Milan deve infatti fare a meno anche di Rebic e Krunic, positivi al Covid-19. Pioli deve quindi ridisegnare la formazione: Calabria dovrebbe essere avanzata in mezzo al campo al fianco di Kessie con Dalot terzino destro. Sulla linea dei trequartisti Hauge sembra favorito rispetto a Diaz. In casa Juventus Pirlo sembra intenzionato a optare per il 4-4-2 con il tandem d'attacco composto da Dybala e Cristiano Ronaldo: l'argentino, che nei giorni scorsi ha accusato qualche linea di febbre, dovrebbe essere regolarmente in campo. Qualora non dovesse farcela, spazio a Kulusevski. Demiral dovrebbe giocare sulla destra al posto di Cuadrado (positivo al Coronavirus al pari di Alex Sandro).