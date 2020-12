In casa Milan il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic è scattato al minuto 79 di Napoli-Milan quando lo svedese era stato costretto a lasciare il campo per infortunio. Il timore era che, senza il suo totem, la squadra di Pioli avrebbe potuto sciogliersi come neve al sole. I numeri, tuttavia, dicono il contrario: senza Ibra il Milan ha giocato 7 partite tra Serie A ed Europa League senza mai perdere (4 vittorie e 3 pareggi). Con un particolare, tuttavia, da non sottovalutare: nelle ultime 3 apparizioni in campionato contro Sampdoria, Parma e Genoa (avversari certamente non irresistibili) il Diavolo ha incassato 7 gol mostrando una vulnerabilità difensiva inedita da un po' di mesi a questa parte. E qui entra in scena il totem numero 2, forse non meno importante: Simon Kjaer.

Quanti errori senza Kjaer...

Senza il difensore centrale danese, approdato alla corte di Pioli quasi un anno fa durante il mercato di riparazione, il Milan sembra decisamente meno solido in fase difensiva, sia in marcatura che nei posizionamenti. I due gol presi contro il Parma e il secondo di Destro in Genoa-Milan sono piuttosto emblematici e confermano un dato di fatto: Kjaer è il leader della difesa del Milan, come temperamento (i 31 anni hanno un loro peso) e dal punto di vista puramente tecnico. Kjaer comanda la difesa, dirige i compagni di reparto richiamandoli anche duramente in caso di errori o disattenzioni. Pioli non ha a disposizione altri giocatori in rosa con le caratteristiche dell'ex atalantino: anche lo stesso Romagnoli, seppure con i gradi di capitano sulla maglia, soffre l'assenza del danese.

E poi ci sono i numeri che, soprattutto se considerati su un arco temporale sufficientemente lungo, difficilmente mentono. Nel caso di Kjaer il conto è presto fatto: il Milan senza di lui ha giocato 8 partite ufficiali vincendone solamente due, contro lo Sparta Praga in Europa League (a qualificazione ai sedicesimi già ottenuta) e contro la Sampdoria in campionato (rischiando grosso nel finale).

Il Milan con Kjaer

Partite Gol subiti e media a partita 36 37 (1,02)

Il Milan senza Kjaer

Partite Gol subiti e media a partita 8 12 (1,5)

Ibra o Kjaer, chi manca di più?

Difficile confrontare le due assenze e stabilire quale delle due sia più pesante. Quella di Ibrahimovic è talmente ovvia da non meritare ulteriori approfondimenti: basti pensare che quest'anno solo il giovane Colombo, ai preliminari di Europa League a San Siro contro il Bodo/Glimt, è riuscito ad andare in gol nel ruolo di vice Ibra (ci era riuscito anche Leao in Milan-Spezia ma cambiando posizione dopo l'intervallo). In un modo o nell'altro, tuttavia, con o senza Ibra il Milan continua a viaggiare al ritmo di 2 gol a partita col contributo sempre più prezioso di centrocampisti e difensori. Senza Kjaer, invece, alla voce gol subiti i conti iniziano a non tornare.

