Il Milan batte 3-2 la Lazio e chiude il 2020 in testa alla classifica a +1 sull'Inter. Successo soffertissimo per Romagnoli e compagni, arrivato nel recupero grazie a un colpo di testa di Theo Hernandez. I rossoneri sbloccano il risultato al 10' grazie a Rebic che di testa insacca nell'angolino su corner di Calhanoglu. Lo stesso Calhanoglu firma il raddoppio al 17' trasformando un rigore concesso da Di Bello per un intervento falloso di Patric ai danni di Rebic. Rabbiosa la reazione della Lazio che al 28' accorcia le distanze: Donnarumma para un rigore a Immobile e manda la palla sul palo, sulla ribattuta Luis Alberto anticipa tutti e insacca di testa. Al 59' Immobile si riscatta: sinistro al volo su splendido assist di Milinkovic-Savic, palla nell'angolino e 2-2. Ma proprio in extremis, al minuto 92, il Milan trova il gol da 3 punti: corner dalla sinistra di Calhanoglu e incornata vincente di Theo Hernandez che non dà scampo a Reina.