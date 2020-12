Il Milan chiude il 2020 ospitando la Lazio a San Siro: la squadra di Stefano Pioli, reduce dal successo per 2-1 sul Sassuolo, insegue un succcesso che le consentirebbe di chiudere l'anno nel migliore dei modi. Anche i biancocelesti di Simone Inzaghi cercano continuità dopo l'importante successo per 2-0 sul Napoli grazie alle reti di Immobile e Luis Alberto. La Lazio ha battuto il Milan negli ultimi due incontri ufficiali disputati al Meazza, prima in Coppa Italia e poi in campionato: nel primo caso, in un match valido per il ritorno delle semifinali giocato il 23 aprile 2019, la squadra di Inzaghi vinse 1-0 grazie a un gol di Correa. La scorsa stagione in Serie A (era il 3 novembre 2019), il Milan venne sconfitto 2-1. Pioli schiera dal 1' Tonali (che fa coppia con Krunic in mezzo al campo) e Rebic sulla linea dei trequartisti con Leao punta avanzata. Nella Lazio Inzaghi opta per un 3-5-2 con Correa partner d'attacco di Immobile. Linea difensiva composta da Patric, Luiz Felipe e Radu.