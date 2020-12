" Nella mia vita sono stato abituato a storie incredibili: mio papà allenatore dell'Under 21 e io nell'Under 21, mio papà allenatore dell'Italia al Mondiale e io sono capitano, mio papà allenatore del Milan e io sono capitano. Dico la verità: è piacevole? No ". Parole del direttore dell'area tecnica del Milan Paolo Maldini che, nel corso di un'intervista esclusiva ai microfoni di DAZN, parla del rapporto con il figli e in particolare con Daniel, entrato nelle rotazioni della prima squadra di Stefano Pioli : " Avere il papà tra le scatole non è piacevole e so che per mio figlio è così - dice l'ex capitano rossonero -. Quello che magari mio papà mi ha dato e quello che spero di aver dato a mio figlio era comunque un'idea di vita, una sorta di linea che tu dai con l'educazione che insegni ai tuoi figli ".

"So benissimo che il momento più brutto è quando devi tornare dalla partita in macchina con tuo papà che è stato calciatore e lui ti dice quello che avresti dovuto fare e quello che hai sbagliato. Io me lo ricordo benissimo, era il momento che più odiavo della settimana. La stessa cosa succedeva a mio figlio e me l'ha detto più volte, ai miei due figli. Daniel rispetto a Christian ha la fortuna di giocare in un altro ruolo, quindi la mia opera di convincimento su certe cose non si basa sulla mia esperienza personale di difensore, ma su una mia linea di visione di calcio. Per Christian credo che sia stato ancora peggio".