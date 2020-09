Arrivano notizie confortanti dall'infermeria per il Milan. Ante Rebic, costretto a uscire nel corso della ripresa della sfida di Crotone a causa di un infortunio al gomito sinistro, si è sottoposto a una serie di accertamenti che hanno escluso fratture. L'attaccante croato si sottoporrà a una nuova visita tra una decina di giorni. L'obiettivo dei rossoneri è quello di recuperarlo in vista del derby contro l'Inter, in programma sabato 17 ottobre.