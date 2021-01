"La partita è stata equilibrata, in alcuni momenti hanno fatto meglio di noi, così come noi abbiamo fatto meglio in altri momenti. Il 2-1 ha indirizzato la gara, quell'episodio ha cambiato l'inerzia della partita e poi non siamo più riusciti a riprenderla. Sette assenze sono tante, ma non abbiamo perso l'identità". Stefano Pioli commenta così ai microfoni di Sky Sport la sconfitta per 3-1 a San Siro contro la Juventus, la prima in campionato per il Milan che in Serie A cade dopo una striscia di 27 risultati utili consecutivi.