"Lo Spezia ha vinto meritatamente. Questa è la nostra prima sconfitta meritata. Troppa poca intensità e troppa poca qualità. Una brutta serata ma sapremo rialzarci, ripartiremo come abbiamo sempre fatto. Non hanno funzionato le mie scelte e non ha funzionato la prestazione dei giocatori, la classica giornata storta". Stefano Pioli non cerca alibi e commenta senza troppi giri di parole la pesante sconfitta contro lo Spezia rimediata dal Milan al Picco, uno 0-2 netto e indiscutibile arrivato al termine di una sfida dominata dai liguri dal primo all'ultimo minuto.