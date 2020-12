"Ibrahimovic e Kjaer stanno procedendo bene con i loro infortuni, la loro intenzione è di tornare il più presto possibile, stanno puntando la gara di mercoledì (turno infrasettimanale a Marassi contro il Genoa, ndr). Mi auguro di riaverli il prima possibile ma non dobbiamo commettere errori". Così, nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Parma, Stefano Pioli fa il punto sulle condizioni dell'attaccante svedese e del difensore danese, le cui assenze finora non hanno pesato sulla squadra dal punto di vista dei risultati e del gioco. Poi annuncia il ritorno di Bennacer in mezzo al campo: "Sta bene, gli abbiamo dato una settimana di allenamenti normali, ha recuperato ed è a disposizione".

Serie A Ibrahimovic: "Milan in forma, ma non abbiamo ancora vinto nulla" IERI A 21:29

Su Paolo Rossi

"Ci tengo a ricordare Paolo, è stato un mio compagno di squadra e un campione di normalità. La sua generazione è cresciuta con quei Mondiali, ma Paolo è rimasto sempre sorridente e semplice, ci mancherà tanto ma sarà sempre dentro di noi".

Sul sogno Scudetto

"La mia non è prudenza, è una valutazione in merito agli organici. Anche noi siamo forti e lo stiamo dimostrando, non dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento ovvero ritenere la prossima partita la più importante. Bisogna pensare una gara alla volta e cercare di passare un bel Natale, e di farlo passare ai nostri tifosi".

Sul paragone Hauge-Brolin

"Brolin era un ottimo giocatore ma era più una seconda punta. Jens è un attaccante esterno, gli piace accentrarsi partendo da fuori. Ha tutto per migliorarsi, ha ampi margini, la sua conoscenza dei nostri metodi e della lingua non è ancora massima".

Sul Parma

"È una buona squadra, ha caratteristiche che possono metterci in difficoltà. Dovremo stare attenti quando avremo la palla senza forzare le giocate".

Su Leao

"È molto intelligente ma a volte non trasmette tutta la voglia che dovrebbe avere un ragazzo giovane. È molto volenteroso e a volte sembra ciondolare, deve giocare come nel cortile, cercando sempre di fare gol".

La prova di Kalulu a Praga

"Durante gli allenamenti, per via di varie indisponbilità, lo avevo provato come centrale e aveva fatto buonissime prestazioni. Mi ha detto che si trova bene in quel ruolo. Mi è piaciuto, è un jolly che ci offre possibilità ancora maggiori in difesa".

Pioli: "La mia esultanza? Pensavo di averla vinta"

Serie A Pioli: "Il Milan è la mia occasione per vincere" IERI A 18:30