Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Verona: "Abbiamo avuto le occasioni per poterla vincere, ma non ci siamo riusciti. Venivamo da una sconfitta dopo molti mesi, siamo entrati in campo e abbiamo subito due gol. Abbiamo avuto una reazione da squadra".