Il tecnico del Milan Stefano Pioli commenta con soddisfazione ai microfoni di DAZN il successo per 2-0 sul Torino a San Siro che consente ai rossoneri di consolidare il primato in classifica portandosi momentaneamente a +4 sull'Inter, impegnata domenica nel lunch match contro la Roma all'Olimpico. Pioli analizza in particolare la prestazione di Rafael Leao , autore del gol che ha sbloccato il match contro i granata dell'ex Giampaolo: " È un attaccante, può giocare anche a sinistra ma l'importante è che continui ad avere intensità. È stato dentro la partita, deve crescere ma non dimentichiamoci che è un ragazzo giovane. Il cartellino giallo? Non credo assolutamente che ci fosse, mai vista un'ammonizione del genere a metà campo ".

"La settimana l'abbiamo passata con una programmazione chiara, lui l'ha accettata. Se ieri (sabato, ndr) avesse superato l'ultimo provino sarebbe stato disponibile per un piccolo pezzo. Adesso deve trovare una buona condizione, dobbiamo capire come gestirlo. Lui come sempre è molto disponibile e collaborativo, troveremo la soluzione migliore. Zlatan è troppo forte in tutto quello che fa, è di grande stimolo per tutti per lo spessore umano che ha messo a disposizione della squadra".