" Con testa fredda e cuore caldo, con umiltà ma anche con volontà e determinazione ". Questa la ricetta dell'allenatore del Milan Stefano Pioli per affrontare al meglio l'attesissimo derby contro l'Inter , una sfida cruciale in ottica Scudetto . " Abbiamo cominciato un percorso che ci sta dando ottimi risultati - prosegue Pioli -. Giochiamo un derby che non si vedeva da tantissimo tempo, vogliamo disputare una partita di alto livello. Il duello Ibrahimovic-Lukaku? Mi tengo Ibra tutta la vita, ma grande rispetto per Lukaku ".

"È una partita molto importante, possiamo tornare in testa. Non sarà decisiva, ma è molto importante. Le ultime due partite non sono state le migliori, ma non ci hanno tolto convinzioni e certezze. Ci hanno fatto capire ancora di più come approcciare alle gare. Saremo forti e più forti delle ultime due gare. Se approcci una partita pensando che un pareggio ti può andar bene, sei più vicino alla sconfitta che alla vittoria. Noi andremo in campo per vincere".