Dopo la vittoria sul Genoa , Stefano Pioli analizza il momento della squadra:

Il successo? Vale tre punti, abbiamo fatto un passo avanti. La squadra ha sentito la pressione di non vincere da tanto tempo in casa, questa vittoria ci può dare fiducia e spinta per le prossime partite. Saremo anche una quadra giovane ma poi le pressioni ci sono, i numeri in casa si leggono. Vincere è stato importante

Mario può darci una grossa mano, l’avevamo preso a gennaio con questo obiettivo. Le sue caratteristiche sono importanti. Sono contento che abbia dato un contributo forte per la vittoria di oggi". A dare un contributo ci ha pensato il ritorvato Mario Mandzukic , per cui il mister spende parole d'elogio: "".

Mario Mandzukic in campo in Milan-Genoa Credit Foto Getty Images

Infine, un'analisi della partita: "La squadra ha giocato bene, ma non ha sfruttato le occasione, gettate al vento le opportunità che poteva dare un doppio vantaggio, ma ci sta soffrire, poi siamo stati bravi a contenerli. Non ho visto un centrocampo in difficoltà, dovevamo verticalizzare di più, ma ho visto una squadra ordinata".

Pioli: "Lavoriamo insieme per riportare il Milan in Champions"

