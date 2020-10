Nel frattempo, la squadra ha tante partite da affrontare tra campionato ed Europa League, ma il tecnico non ne fa un dramma: "Non ci si ferma perchè siamo stanchi, ma solo quando il cammino sarà concluso e dobbiamo abituarci a questi impegni ravvicinati. A qualcuno ho chiesto uno sforzo importante. Valuterò bene oggi, dal punto di vista mentale e fisico in Portogallo è stato dispendioso. Devo abituarmi a delle rotazioni, l'intensità mentale non deve venire meno. Tutti pronti. Leao o Colombo-Maldini? Sono possibilità da valutare bene, devo capire gli 11 iniziali e i cambi che ho a disposizione".