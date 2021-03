Il Milan cresce, nei risultati e nella popolarità. Lo conferma la società di ricerca YouGov Sport, che ha pubblicato uno studio sui club europei più famosi in Cina, negli Stati Uniti e anche in Italia. La classifica è stilata tramite un indice che tiene conto di sei variabili ben precise: impressione su giocatori e allenatori, percezione della gestione, cultura del tifo, tradizione, qualità del gioco e successo del club. L’ascesa rossonera da questi dati appare evidente: è il brand italiano calcistico più popolare sia in America che nel principale Paese asiatico, in quest’ultimo tra l’altro al terzo posto assoluto e preceduto solo due top club stranieri. La classifica in questione ha messo a confronto la situazione di febbraio 2020 con quella di febbraio 2021, certificando l’upgrade di popolarità del Milan