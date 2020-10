Milan da primato? Presto per dirlo…

Presto per affermare che questo Milan abbia le carte in regola per mantenere a lungo la leadership della Serie A; anche qualora i rossoneri l'avessero scampata contro la banda Fonseca portando a casa i tre punti qualche dubbio sarebbe permasto. Soprattutto in merito alla reale consistenza della rosa al cospetto di roster oggettivamente più attrezzati e qualitativi. È pur sempre un campionato ai suoi primi vagiti...

… Ma la squadra di Pioli è forte!

Fatta questa debita premessa la squadra di Stefano Pioli è "forte"... Forte sul piano tecnico e dlle conoscenze acquisite a cavallo di queste ultime due stagioni, forte sul piano mentale perché quel tipo di "scatto" è stato compiuto. Lo ha dimostrato anche stasera; ai punti avrebbe dimostrato di vincere. Gli strappi di Leao, la prolificità dell'eterno Ibrahimovic: questa è una squadra che ha i suoi argomenti e sa come farli fruttare.

Ibrahimovic: 3 doppiette nelle prime 3 gare di campionato non gli era mai capitato in carriera!

GOL (DOPPIETTE) Milan 20-21 6 (3) Milan 2020 1 (0) Galaxy 18-19 4 (1) Galaxy 18 2 (1) United 16-17 3 (1) United 15-16 1 (0) PSG 14-15 5 (1) PSG 13-14 2 (0) PSG 12-13 4 (2) Milan 11-12 1 (0) Milan 10-11 1 (0) Barça 09-10 3 (0) Inter 08-09 2 (0) Inter 07-08 2 (1) Inter 06-07 1 (0) Juve 05-06 0 (0) Juve 04-05 2 (0) Ajax 03-04 1 (0) Ajax 02-03 1 (0) Ajax 01-02 2 (0) Malmo 2001 3 (1) Malmo 2000 1 (0)

Il rendimento di Ibrahimovic nelle prime tre gare di ciascun campionato in carriera: mai dopo 3 match di campionato aveva totalizzato questo numero di gol e di doppiette.

Pioli: "Ibra capocannoniere? Non mi sorprende"

Donnarumma imprescindibile

Spesso Gigio Donnarumma è stato criticato per i suoi sporadici svarioni: non si è mancato di sottolineare questa o quella presunta lacuna tecnica nel repertorio del ragazzo prodigio rossonero. Ebbene, contro la Roma si è avuta l'esatta dimostrazione di quanto la sua presenza incida sulla classifica e ancor più di quanto la sua assenza sia deleteria per la causa milanista. Gigio Donnarumma è imprescindibile per il Milan, senza "se" e senza "ma". Quanto è importante avere un fuoriclasse in porta!

Roma cantiere aperto: più luci che ombre

La Roma di Fonseca esce indenne dalla visita alla capolista in solitaria della Serie A: il bicchiere è mezzo pieno perchè sull'orlo del baratro la reazione giallorossa c'è stata e si è fatta sentire. Questa squadra ha carattere e talento distribuito in ogni reparto: rimane a tutti gli effetti un cantiere aperto ma ha il potenziale per disputare un campionato degno di nota. Magari a fari spenti, senza troppe pressioni: il gruppo è giovane, del resto, e può trarre vantaggio da questa situazione lavorando sui propri peccati di gioventù.

Giacomelli shock, la Var dov’era?

Ancora una volta abbiamo assistito a evidenti errori arbitrali senza che la Var potesse rimediare. Giacomelli fischia un rigore inesistente a favore della Roma e compensa con una decisione ugualmente sciagurata pro Milan, senza che Nasca dalla sala Var batta un colpo. Così proprio non ci siamo: il calcio di rigore deve essere una cosa seria e gli arbitri devono essere sufficientemente preparati per riconoscerla senza farsi irretire da mezzi contatti in area. Questo protocollo va assolutamente rivisto: perchè gli arbitri non sfruttano più il monitor?

Fonseca: "Quest'anno il VAR interviene meno sui rigori"

