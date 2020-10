A San Siro il posticipo della quinta giornata di Serie A scatena le polemiche. Protagonista è l'arbitro Piero Giacomelli con decisioni molto discutibili che mostrano una netta inversione di tendenza rispetto alla scorsa stagione, su tutte i due rigori assegnati (uno per parte). La VAR era stata accusata di essere troppo invasiva: adesso, invece, non interviene quasi più .

70' - Rigore per la Roma tra le veementi proteste del Milan: Pedro cade in area dopo un contatto con Bennacer, Giacomelli non ha dubbi e fischia rigore. Bennacer sembra intervenire in anticipo e ricevere il colpo dal giocatore della Roma, nessuno intervento dalla sala VAR che conferma così l'assegnazione del penalty.