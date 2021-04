Dopo la bufera Superlega si torna in campo per la 32esima giornata di Serie A, aperta dall'anticipo di venerdì sera vinto 2-1 dalla Fiorentina contro il Verona al Bentegodi. Il programma del mercoledì è aperto dal match di San Siro tra Milan e Sassuolo, surriscaldato dalle pesantissime dichiarazioni della vigilia del tecnico degli emiliani Roberto De Zerbi . I rossoneri, secondi in classifica a -9 dall'Inter, non possono permettersi passi falsi per proseguire la corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League. Il Sassuolo, reduce da due vittorie contro Benevento e Fiorentina, veleggia all'ottavo posto. Nel match d'andata giocato al Mapei Stadium di Reggio Emilia il Milan si era imposto 2-1. Arbitra l'incontro Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.