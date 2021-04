Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Serie A Pioli: "Sentivamo la pressione di non vincere in casa" IERI A 13:28

Indisponibili: Maldini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Caputo, Romagna

Statistiche Opta

Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime nove partite di Serie A contro il Sassuolo (7V, 2N), mentre aveva perso quattro dei sei precedenti contro i neroverdi nel torneo (2V).

Dopo aver subito gol in tutte le prime cinque partite casalinghe contro il Sassuolo in Serie A (3V, 1N, 1P), il Milan ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due al Meazza (1V, 1N).

Il Milan arriva da due successi consecutivi in Serie A e non registra una striscia più lunga di vittorie dallo scorso gennaio: in quell'occasione la serie iniziò proprio contro il Sassuolo.

Le ultime due gare del Milan di mercoledì in Serie A sono state a San Siro: sconfitta contro la Juventus e pareggio contro l’Udinese; i rossoneri non restano tre gare di fila senza vincere in campionato in questo giorno della settimana da ottobre 2009.

Il Sassuolo ha vinto l’ultima trasferta di campionato, contro il Benevento e non ottiene più di un successo esterno di fila in Serie A dallo scorso novembre, quando ha raggiunto quota quattro.

Milan (12) e Sassuolo (10) sono le due squadre con più gol su rigore in questa Serie A: tuttavia l’ultimo realizzato dai rossoneri risale al 3 marzo, mentre a partire dalla stessa data sono quattro le reti dagli 11 metri per i neroverdi.

Nessuna squadra ha segnato più gol del Milan nella prima mezz’ora di gioco in questo campionato (21 reti, incluso quella di Rebic al Genoa, le stesse della Roma).

Tra i giocatori in doppia cifra di gol in questo campionato, l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è quello che ha disputato il minor numero di partite (15 reti in 17 match).

Ante Rebic ha realizzato 17 gol nel girone di ritorno delle ultime due stagioni di Serie A (su 18 complessivi con il Milan): escludendo i calci di rigore, solamente Cristiano Ronaldo (18) ha segnato di più nella seconda metà di stagione degli ultimi due campionati.

Il Milan è la vittima preferita di Domenico Berardi in Serie A: per l’attaccante del Sassuolo nove gol contro i rossoneri, inclusi quelli del suo unico poker nella competizione.

Fantacalcio: i consigli per la 32a giornata di Serie A

Serie A Il Milan sfata il tabù San Siro e vede la Champions: 2-1 al Genoa IERI A 10:01