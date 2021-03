Il Milan pareggia 1-1 con l'Udinese a San Siro agguantando il pari solamente al 97' grazie a un calcio di rigore trasformato da Kessié. Sono i friulani a sbloccare il risultato al 68' con Becao, a segno con un colpo di testa su corner di De Paul: determinante un'indecisione di Donnarumma che, ingannato dal tentativo di deviazione di Nestorovski, si fa sorprendere in maniera piuttosto goffa. Per il difensore della squadra friulana si tratta del secondo gol in A: anche il primo l'aveva segnato contro i rossoneri alla prima giornata dello scorso campionato. La reazione dei rossoneri non c'è, la partita sembra finita ma al 96' Stryger Larsen - forse leggermente sbilanciato da Leao - commette uno sconsiderato fallo di mano in piena area. Per Massa è rigore e Kessié non sbaglia. Con questo pareggio il Milan sale a -3 dall'Inter che giovedì sera può tentare una nuova fuga.