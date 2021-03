Milan–Udinese (qui la DIRETTA SCRITTA) è in corso e, come prevedibile, per i rossoneri – priva di Ibra, Calhanoglu, Bennacer e Calabria – non è così semplice trovare un modo per sbloccare una partita scorbutica e contro un Udinese molto compatta, chiusa in difesa, attenta e che riparte in contropiede appena ne ha l’occasione. Ad arbitrare la sfida è l’arbitro ligure Massa coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio, dal quarto uomo Forneau mentre al VAR ci sono Banti e Mondin. Ecco gli episodi più controversi della sfida di San Siro, valida per la 25° giornata di Serie A.