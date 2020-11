Niente allungo sulle inseguitrici. Anzi, fino al terzo minuto di una partita infuocata il Milan rischia addirittura di rimediare il primo ko del campionato, secondo di fila dopo quello europeo col Lille. Serve il solito Ibrahimovic, un totem, per tenere a galla il Diavolo racimolando un punticino che, in fondo, fa classifica e allunga la striscia d'imbattibilità. Il brillante Verona di Juric gioca come al solito bene, si illude di espugnare San Siro, va sul 2-0 ma non regge fino in fondo. Bravo il Milan a crederci, non tanto dopo l'1-2 quanto dopo il rigore che lo stesso Ibra scarica alle stelle al 66', ma anche dopo la rete del pari annullata a Calabria in pieno recupero. Pochi secondi prima di quella – regolare – del definitivo pareggio. Pioli si tiene stretto un pari che sa quasi di vittoria e un secondo tempo di cuore, gioco e palle gol a pioggia, portandosi nuovamente a +2 sul Sassuolo. Poteva andar meglio, ma poteva andar molto peggio.