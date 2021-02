Direttori sportivi di Serie A, tremate: Amadeus potrebbe prendere il vostro posto . Dopo il colpo Zlatan Ibrahimovic, che sarà presente al festival per tutte le sere dal 2 al 6 marzo, il direttore artistico l'ha rifatto. È riuscito a chiudere una trattativa che per il Bologna è stata impossibile. Mettere insieme Zlatan Ibrahimovic e Sinisa Mihajlovic.

La notizia non è ancora ufficiale ma lo diventerà in tempi brevi. Sinisa sarà presente in una sola serata e duetterà con Zlatan. Magari proprio nella puntata dedicata ai duetti. "La differenza l'ha fatta Ibrahimovic, con lui dalla nostra parte saremmo potuti andare in Europa" , diceva Miha dopo la vittoria dei rossoneri a Bologna in campionato. Andranno a Sanremo: va bene uguale?

Dopo l'intervista di Amadeus alla Gazzetta Dello Sport , la settimana da star di Ibra a Sanremo assume contorni un po’ più definiti. Zlatan sarà super ospite e presenzierà in tutte le cinque serate, dal 2 al 6 marzo. Ma Milan-Udinese del 3 marzo come verrà affrontata? Amadeus ha detto che Ibra si allenerà al mare, e farà un unico viaggio di andata e ritorno a Milano, ma la realtà sembra un po' diversa.

Il martedì, prima serata del Festival, Ibra dovrebbe raggiungere Sanremo alla fine dell’allenamento per poi far ritorno alla base dopo l’appuntamento in tv. Il mercoledì è il giorno più complesso: seconda puntata sanremese e soprattutto Milan-Udinese. L’orario della partita è ancora in dubbio e appena se ne saprà di più sarà possibile stilare il personale palinsesto di Zlatan. Se la partita fosse alle 20:45, la presenza di Zlatan all’Ariston avverrebbe necessariamente in videocall. Giovedì di nuovo all'Ariston, mentre venerdì e sabato Zlatan potrebbe effettivamente trattenersi in riviera. Con l'aiuto di un preparatore, lo svedese preparerebbe la partita di domenica 7 marzo alle 15:00 contro l’Hellas.