Nemmeno il rigido freddo, nemmeno una fitta nevicata possono fermare la voglia di tornare in campo di Zlatan Ibrahimovic. E il video pubblicato dallo stesso sui propri canali social ne è l'ennesima testimonianza: "Provate a fermarmi", dice lo svedese, mettendo già in allerta i propri avversari sul suo ritorno ormai sempre più prossimo. Nonostante le fitte nevicate che stanno colpendo Milano e dintorni ormai da qualche giorno, Zlatan Ibrahimovic continua a correre, avvicinandosi passo dopo passo al suo ritorno in campo. Il suo Milan lo aspetta con ansia, così come l'intero popolo rossonero che, prestazione dopo prestazione, continua a sognare in grande dall'alto del primo posto in classifica della Serie A.