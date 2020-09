Queste le parole di Spadafora nel Question Time alla Camera: " Il mio obiettivo è riavere i tifosi negli stadi, ma in generale negli impianti sportivi, per tutte le discipline. Dobbiamo farlo rispettando delle regole uguali per tutti ed è quello che ci apprestiamo a fare ".

Spadafora comunica la creazione di un protocollo, che verrà approvato nella giornata di giovedì: "Abbiamo condiviso la necessità di un protocollo che dovrebbe essere approvato da tutti i presidenti delle Regioni e poi sottoposto al Cts per la riapertura di tutte le competizioni sportive, dalle serie principali a quelle minori. Approvazione del documento probabile già domani (giovedì, ndr). Il rigore e l’attenzione del Governo hanno consentito di chiudere i campionati non solo nel calcio, così come di poterli riaprire. Noi, al contrario di Gran Bretagna e Francia, abbiamo già consentito alcune presenze. Abbiamo fatto anche di più. In occasione della ripresa abbiamo ottenuto dal CTS che si potesse, per alcuni eventi non continuativi come ad esempio gli Internazionali di tennis, consentire una prima partecipazione del pubblico".