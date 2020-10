" Il derby? La rosa dell'Inter negli ultimi anni è sempre stata un po' superiore alla nostra, ma finisce 2-0 per noi. Segnano Ibrahimovic e Calhanoglu ". Questo il pronostico di Riccardo Montolivo in vista del derby di sabato. L'ex capitano rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parla dell'attualità e torna sul suo tormentato e misterioso addio al Milan .

" Evito i soliti aggettivi e vi invito a riguardare il primo gol al Bologna: è saltato in testa a due avversari, con un altro centravanti quel cross sarebbe stato innocuo. Questo si chiama essere decisivi. In area anche a 39 anni è quasi immarcabile ".

"L'acquisto migliore del mercato è la sua conferma, è determinante. Quando lo vedevo in bilico fra me e me dicevo 'ma no, ci risiamo ancora una volta'. Ve lo dice uno che in 7 anni ha cambiato altrettanti allenatori. Pioli, nonostante sia arrivato in un momento di confusione, sta facendo un lavoro eccezionale: è una persona di buon senso che ha messo tutti al proprio posto, e quindi tutti rendono al massimo".