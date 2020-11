Voglio diventare l'idolo dei ragazzi poveri di Napoli, perché loro sono come ero io a Buenos Aires”. Basta questa frase per spiegare il rapporto simbiotico che dal primo istante ha legato Diego Armando Maradona a Napoli. Sbarcato in Italia il 5 luglio 1984 accolto da circa ottantamila persone, che pagarono la quota simbolica di mille lire per vederlo palleggiare, Maradona ha rapito il cuore di ogni tifoso partenopeo portando il club a centrare traguardi che prima del suo arrivo non erano nemmeno immaginabili. Due scudetti, una Coppa Uefa, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana il palmares in sette stagioni in cui il Napoli è diventato l’ombelico del mondo della Serie A, la squadra capace di riscattare una città del sud sempre bistrattata rispetto all’aristocrazia del calcio italiano.