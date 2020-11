Non più San Paolo ma stadio Diego Maradona. La proposta di dedicare l’impianto dove il Napoli gioca alla memoria del Pibe de Oro, il più grande calciatore della storia del club partenopeo morto in seguito a un attacco cardiorespiratorio mercoledì pomeriggio a Buenos Aires, sta trovando sempre più adesioni e consensi in queste ore. E a confermare la volontà ci ha pensato anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che abbraccia la proposta, e con un tweet dichiara: “Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!”.