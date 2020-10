Probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. Gattuso

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Elmas, Insigne, Zielinski

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; D. Zapata. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Caldara, Carnesecchi, Gollini

Statistiche Opta

L'Atalanta è imbattuta da tre partite di Serie A contro il Napoli (2V, 1N) e non arriva a quattro di fila senza sconfitta con i partenopei dal dicembre 2007 (sette in quell'occasione).

Nelle ultime sette sfide di Serie A giocate in Campania tra Napoli e Atalanta non si è mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila: tre successi partenopei, due vittorie bergamasche e due pareggi, incluso quello nella gara dello scorso campionato.

Per la prima volta nella sua storia in Serie A, il Napoli ha segnato almeno otto reti nelle prime due giornate di campionato - i partenopei potrebbero vincere tutte le prime tre gare stagionali nella competizione per la quarta volta nel XXI secolo (la prima dal 2017/18).

Il Napoli è imbattuto da otto partite casalinghe in campionato, grazie a sette vittorie e un pareggio, dopo che nelle precedenti otto aveva raccolto solamente cinque punti (1V, 2N, 5P).

L'Atalanta ha vinto tutte le prime tre partite stagionali di un campionato di Serie A per la prima volta nella sua storia - al massimo, prima di questa stagione, dopo quattro gare i bergamaschi avevano ottenuto 10 punti (nel 2000/01 e nel 2011/12).

L'Atalanta è la prima squadra nella storia della Serie A ad aver segnato almeno quattro reti in tutte le prime tre gare stagionali di campionato; l'ultima a riuscirci nei Top-5 campionati europei fu il Real Madrid nel 1987/88 - è dalla Juventus nel 1950 che in generale una squadra di A non segna quattro gol per quattro gare di fila.

L'Atalanta ha realizzato 10 gol nei primi tempi di questa Serie A, almeno tre più di qualsiasi altra squadra nei cinque maggiori campionati europei - dall’altra parte, nessuna formazione ha segnato più del Napoli nelle seconde frazioni di questo campionato (sette, al pari del Sassuolo).

Oltre a essere la vittima preferita in Serie A di Andrea Petagna, attaccante del Napoli che ha segnato cinque gol ai bergamaschi, l’Atalanta è anche la sua ex squadra, con cui ha segnato nove reti in 63 presenze di campionato.

Tiemoué Bakayoko potrebbe diventare il terzo giocatore francese a trovare la rete con la maglia del Napoli in Serie A, dopo Laurent Blanc (sei reti) e Alain Boghossian (quattro centri).

Alejandro Gómez ha segnato in ognuna delle ultime tre partite di campionato con l’Atalanta; l’argentino non ha mai trovato il gol in quattro gare di fila in Serie A - la sua ultima rete nella competizione contro il Napoli risale tuttavia al dicembre 2015.

