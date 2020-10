Juventus-Napoli, match valido per la terza giornata di Serie A in programma domenica sera allo Stadium, è a forte rischio rinvio. Secondo quanto si apprende, infatti, l'ASL Napoli 1 avrebbe bloccato la partenza della squadra di Gennaro Gattuso per Torino, programmata per le 19 di sabato sera. Un cambio di programma che potrebbe spingere la Lega Serie A a non far disputare la partita. La ASL avrebbe disposto l'isolamento fiduciario e la quarantena di 14 giorni per lo staff tecnico e per i giocatori del Napoli, oltre a una quarantena di 14 giorni da osservare ognuno nella propria abitazione.