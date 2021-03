Napoli-Bologna, sfida valida per la ventiseiesima giornata della Serie A 2020/21 , si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli domenica 7 marzo con fischio d'inizio alle ore 20.45. La squadra di Gattuso affronta quella di Mihajlovic. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lozano, Petagna

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Svanberg, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

Squalificati: Schouten

Indisponibili: Baldursson, Dominguez, Faragò, Hickey, Santander, Tomiyasu

Il Napoli ha perso due delle ultime quattro partite contro il Bologna in Serie A (1V, 1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 11 sfide (8V, 1N).

Napoli e Bologna non hanno mai pareggiato nelle ultime sette sfide giocate in casa dei campani in Serie A: cinque vittorie interne e due esterne nel periodo.

Nelle ultime otto partite di campionato il Napoli ha alternato una vittoria con la porta inviolata (4V) a una sconfitta o un pareggio con almeno due reti subite (1N, 3P) – pareggio 3-3 contro il Sassuolo nella più recente.

Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime quattro partite casalinghe di Serie A, non fa meglio dal marzo 2011 quando arrivò a otto.

Dopo essere rimasto imbattuto per tutto il mese di febbraio (2V, 2N), il Bologna è stato sconfitto nella partita più recente; l’ultima volta che aveva perso in Serie A, lo aveva fatto per due gare di fila (contro Juventus e Milan).

Il Bologna ha ottenuto il 36% dei propri punti in trasferta in questo campionato (10 su 28); solo Crotone (17%) e Fiorentina (24%) hanno registrato una percentuale minore.

Il Napoli è la squadra che ha segnato più reti da fuori area in questo campionato (12) – inoltre, nessuna ha subito meno gol dalla distanza rispetto ai partenopei (uno).

Nessun giocatore ha segnato la prima rete del match più volte di Lorenzo Insigne del Napoli (sette) in questo campionato.

Il Bologna è la vittima preferita di Dries Mertens in Serie A: l’attaccante del Napoli ha segnato 11 gol in 12 sfide nel massimo campionato contro i rossoblù.

Con cinque gol e cinque assist Musa Barrow ha partecipato a 10 reti in questo campionato, una in meno rispetto a quanto fatto nella scorsa stagione di Serie A con il Bologna (nove gol e due passaggi vincenti).

