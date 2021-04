Quarta vittoria consecutiva in campionato per il Napoli che al Maradona batte 4-3 il Crotone al termine di una partita pazza. Subito un uno-due firmato da Insigne e Osimhen, a segno rispettivamente al 19' e al 22'. Per gli azzurri di Gattuso la partita sembra in discesa, ma è Simy a riaprire tutto al 25'. Prima del riposo Mertens cala il tris su punizione. Nella ripresa la squadra di Cosmi trova insperate energie e riesce incredibilmente a pareggiare: segna ancora Simy al 48' (già 15 i gol per lui in campionato) e Messias firma il 3-3 al 59' dopo uno svarione di Maksimovic. Ci vuole una prodezza di Di Lorenzo al 72' per riportare avanti il Napoli, stavolta in maniera definitiva.

Il tabellino

NAPOLI-CROTONE 4-3

NAPOLI (4-2-3-1) - Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko (62' Elmas): Politano (62' Lozano), Mertens (73' Zielinski), Insigne; Osimhen (90' Petagna). All.: Gattuso.

CROTONE (3-5-2) - Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto (92' Marrone); Rispoli (46' Pedro Pereira), Messias, Benali, Zanellato (81' Rojas), Molina (92' Di Carmine); Ounas (46' Vulic), Simy. All.: Cosmi.

ARBITRO: Antonio Di Martino della sezione di Teramo.

GOL: 19' Insigne (N), 22' Osimhen (N), 25' Simy (C), 34' Mertens (N), 48' Simy (C), 59' Messias (C), 72' Di Lorenzo (N).

ASSIST: Di Lorenzo (N, 1-0), Insigne (N, 2-0), Benali (C, 2-1), Messias (C, 3-2).

AMMONITI: Rispoli, Benali, Pedro Pereira, Rojas (C).

NOTE - Recupero 0'+4'.

La cronaca in 8 momenti chiave

19' GOOOOOL DEL NAPOLI! INSIGNE! 1-0! Di Lorenzo sfonda dalla destra e pesca Insigne a rimorchio: destro di prima intenzione del capitano azzurro e Cordaz è spiazzato da una doppia deviazione, la prima di Junior Messias e la seconda di Djidji. Assist di Di Lorenzo.

22' GOOOOOOLLL DEL NAPOLI! OSIMHEN! 2-0! Azione fantastica della squadra di Gattuso. Insigne chiede il triangolo largo con Fabian Ruiz e serve un assist perfetto con un destro al volo: tutto facile per Osimhen che insacca da due passi. Assist di Insigne.

25' GOOOOL DEL CROTONE! SIMY! 2-1! Erroraccio di Manolas a centro area, Benali serve perfettamente Simy che trafigge Meret con un diagonale al volo con il destro. Assist di Benali. Che partita!

34' GOOOOOOL DEL NAPOLI! MERTENS! 3-1! Spettacolare destro a giro su punizione del belga: palla sotto l'incrocio, Cordaz immobile al centro dei pali. Che prodezza!

41' TRAVERSA DI MERTENS! Osimhen anticipa Djidji e calcia trovando l'opposizione di Cordaz, il pallone arriva sui piedi di Mertens che calcia con il destro da due passi: Cordaz, ormai battuto, viene salvato dalla traversa. Napoli a un passo dal 4-1!

48' GOOOOL DEL CROTONE! ANCORA SIMY! 3-2! Sugli sviluppi del corner la palla arriva al limite dell'area dove Messias spizza di testa per Simy: l'attaccante difende il pallone dall'intervento di Manolas e batte Meret con il destro. Assist di Messias. Partita di nuovo riaperta.

59' GOOOLLL DEL CROTONE! MESSIAS! 3-3! Clamoroso svarione di Maksimovic che si fa rubare palla da Messias: il numero 30 del Crotone si presenta a tu per tu con Meret e lo trafigge con il sinistro. Di nuovo equilibrio al Maradona!

72' GOOOOLLLL DEL NAPOLI! DI LORENZO! 4-3! Di Lorenzo punta Zanellato sul vertice destro dell'area di rigore, si accentra e lascia partire un rasoterra velenoso di sinistro che si insacca nell'angolino più lontano. Cordaz si allunga ma non ci arriva. Napoli di nuovo in vantaggio!

