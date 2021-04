Napoli-Crotone, sfida valida per la ventinovesima giornata della Serie A 2020/21 , si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli sabato 3 aprile con fischio d'inizio alle ore 15. La squadra di Gattuso affronta quella di Cosmi. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

Squalificati: Koulibaly

Indisponibili: Demme, Ghoulam, Ospina, Lobotka

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Molina, Benali, Reca; Ounas, Simy. All. Cosmi

Squalificati: Petriccione

Indisponibili: Cigarini

Statistiche Opta

Il Crotone è la squadra affrontata maggiormente dal Napoli in Serie A contro cui i partenopei hanno sempre vinto: cinque successi su cinque.

Il Napoli ha vinto le ultime tre partite di campionato, mantenendo la porta inviolata nelle due più recenti; è da febbraio 2019 che non registra almeno tre clean sheets di fila in Serie A (cinque in quel caso con Carlo Ancelotti).

Il Napoli ha vinto gli ultimi cinque match allo stadio Diego Armando Maradona in Serie A subendo un solo gol nel parziale, l’ultima volta che ha registrato una striscia di successi interni più lunga in campionato risale a ottobre 2017 (sei) con Maurizio Sarri.

Il Crotone ha subito almeno due gol in tutte le ultime 10 partite di campionato, solo il Padova (14 nel 1996) e l’Udinese (13 nel 2018) hanno incassato 2+ reti in più match di fila nella storia della Serie A.

Il Napoli è la squadra che ha registrato il maggior numero di clean sheets in questa Serie A (11); nell’intero scorso campionato i partenopei non subirono gol soltanto in sette match.

Il Crotone è la squadra che ha subito il maggior numero di gol in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei: 70 reti incassate in 28 partite (2.5 di media).

Crotone e Arminia Bielefeld sono le uniche due squadre che non hanno ancora guadagnato alcun punto da situazione di svantaggio nei top-5 campionati europei 2020/21.

Solo Lionel Messi (24) ha effettuato più tiri in seguito a uno-due rispetto a Lorenzo Insigne del Napoli (14) in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei.

Lorenzo Insigne del Napoli è il giocatore che ha segnato più volte la prima rete del match in questo campionato (otto) - il fantasista italiano ha preso parte a sei gol in quattro sfide contro il Crotone in Serie A (tre reti e tre assist).

Ahmad Benali è l’unico giocatore dell’attuale rosa del Crotone ad aver segnato contro il Napoli in Serie A: nell’agosto 2016, il suo primo gol nel massimo campionato italiano con il Pescara al suo esordio nella competizione.

