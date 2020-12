C'erano assenze pesanti (Insigne, Mertens, Osimhen), ma quello dell’Olimpico non era il vero Napoli. Gli azzurri sono apparsi una squadra senz’anima. Mai in partita, con un atteggiamento remissivo e poco propositivo, eccezion fatta per una decina di minuti dopo il gol del vantaggio del solito Immobile. In tutto questo, Rino Gattuso ha anche lui dei problemi fisici: convive da diversi giorni con un problema all’occhio destro. Già durante il match di Europa League contro la Real Sociedad aveva evitato la conferenza stampa, cosa che ha fatto anche dopo il match con la Lazio. La miastenia oculare non è una malattia da prendere alla leggera, gli provoca fastidio. Rino va in panchina anche se probabilmente dovrebbe evitare ogni forma di stress.