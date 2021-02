Sono ore calde in casa Napoli. Dopo il sassolino nella scarpa che si è voluto togliere il tecnico Gennaro Gattuso domenica sera, a margine della vittoria col Parma, in questi minuti è tornato a dire la sua su Twitter il presidente Aurelio De Laurentiis. Non una parola per Gattuso, se non forse un riferimento velato in quel “né altri”, ma ADL si è così espresso soprattutto sulla questione Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dei partenopei e finito sul quotidiano Repubblica dove si scriveva di una rottura tra lui e appunto il presidente. De Laurentiis è intervenuto così: “Non sto mettendo alla porta il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e la cosa divertente è che qualcuno, sbagliando, forse desidera che io metta alla porta un po' tutti quanti".