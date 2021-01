Brutta tegola per Rino Gattuso che dovrà fare a meno del centrocampista Fabian Ruiz per la partita di domani contro la Fiorentina di mister Prandelli e anche (e soprattutto) per la Supoercoppa contro la Juventus in programma per mercoledì prossimo alle ore 21:00. Il giocatore è difatti risultato positivo al Covid-19 dopo il giro di tamponi effettuato in giornata dal Napoli. Fabian Ruiz ora osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. "Negativi", invece, gli altri componenti del gruppo squadra. Oltre a Fabian Ruiz in casa Napoli l'altro positivo rimane a tutt'oggi l'attaccante Victor Osimhen.