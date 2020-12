Calcio

Napoli, Gattuso: "Il mio rinnovo non è una priorità, penso solo a vincere"

SERIE A - L'allentore del Napoli, dopo la vittoria per 4-0 sul campo del Crotone, torna a parlare del tanto atteso rinnovo di contratto. Per Gattuso, al momento, non è una esigenza, contano i risultati sul campo

00:00:40, 241 Visualizzazioni, 07/12/2020 A 07:56