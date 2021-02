"Oggi c'è poco da dire, è la stessa partita con lo Spezia. Gli errori ci stanno, è vero che li stiamo pagando a caro prezzo. Ci stiamo allenando poco, non c'è tempo, si gioca sempre. Oggi bisogna fare solo i complimenti alla squadra, soltanto che abbiamo fatto tutto noi, ci siamo fatti due gol da soli. C'è tanto rammarico, quest'anno stiamo prendendo molti gol in fotocopia e questo ci fa male". Con queste parole, ai microfoni di DAZN, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso commenta la sconfitta della sua squadra a Marassi contro il Genoa.

La dinamica del primo gol

Serie A Napoli, altro tonfo: 2-1 Genoa con un super Pandev 3 ORE FA

"È una questione anche di postura: Maksimovic si è aperto poco, abbiamo fatto un giro palla con Manolas e gliel'ha ridata. Ci può stare, ci sta girando male. Per giocare in un certo modo bisogna lavorare e c'è un attenuante perché non c'è tempo per recuperare. È vero che è un problema che hanno anche altre squadre, ma noi lo stiamo pagando a caro prezzo. Non posso rimproverare nulla alla squadra, che ha fatto tutto quello che doveva fare".

Sulla prova di Osimhen

"Sta facendo di tutto per recuperare. È stato tre mesi fermo, è normale che non sia al cento per cento. Sappiamo le caratteristiche che ha, lui e Petagna sono giocatori diversi. Ma anche con Petagna abbiamo sviluppato bene. Osimhen ci dà più profondità e più soluzioni".

Il momento della squadra

"I numeri non mentono e non è la prima partita in cui costruiamo tanto, concediamo poco e perdiamo. C'è rammarico, ti deve bruciare, ma vai avanti".

Gattuso: "Non devo piacere a tutti, lo sfogo finisce là"

Serie A Le pagelle di Genoa-Napoli 2-1: Pandev, Perin e Badelj sontuosi 2 ORE FA