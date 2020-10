Queste le parole del tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ai microfoni di DAZN dopo la sofferta vittoria nel derby campano contro il Benevento dell'ex compagno di squadra Filippo Inzaghi.

Su Petagna

"Abbiamo provato così, con Petagna un po' più indietro rispetto a Osimhen. Andrea è un giocatore che ci può far comodo. Sa giocare e ha forza, se gioca sotto la punta può legare il gioco e proteggere tanti paloni palloni. E' un finto lento, quando prende velocità può fare bene".

Su Lozano

"A me non interessa destra o sinistra. E' un giocatore ritrovato. Voglio vederlo più cazzuto, deve incidere. Anche oggi ha avuto 2-3 occasioni per far gol, mezzo rigore, ma deve essere più duro. Sembra sempre che sia sorpreso, deve migliorare su questo. Nel primo tempo è stato l'unico pericoloso della mia squadra. Non c'è un problema destra o sinistra, ci sono tanti impegni e tutti saranno utili".

Pericolo finale di un altro "Caso Brignoli"

"C'è poco da scherzare, era dalla stessa posizione. Sono passati solo due anni e mezzo, pensieri brutti sono venuti in testa. Ma siamo stati bravi. Siamo venuti qua a giocare il derby, dopo la sconfitta con l'AZ, riuscendo a recuperare".

La versione di Inzaghi

"Sono orgoglioso dei miei, la mentalità è giusta e la squadra non ha mai mollato, giocando gli ultimi 6 minuti dentro l'area di rigore del Napoli. Oggi è stato un grande Benevento, i ragazzi avrebbero meritato il pari contro una squadra che può permettersi di inserire dalla panchina giocatori del calibro di Petagna e Politano".

"Tutti temono il Benevento"

"Un allenatore deve sempre crescere, migliorare e non finirà mai di imparare. Questo Napoli è un Napoli da scudetto per i calciatori che ha preso. Quando puoi andare a prendere Osimhen a quelle cifre vuol dire che sei una grande squadra. Auguro il meglio a Rino. Per me, sono felice della mia squadra. Oggi quando giocano contro il Benevento hanno tutti timore".

La versione di L. Insigne

"Sono contento per il risultato e per la bella prestazione di mio fratello, a cui faccio i complimenti. Gli ho detto che ho fatto gol col suo piede, ossia il sinistro, ma stavo scherzando. Le vittorie aiutano a crescere e a vincere ancora, sono contento. Ora dobbiamo recuperare le forze perché ora c'è una grande partita con la Real Sociedad in Spagna".

