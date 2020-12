Il nome Gennaro risale al latino Ianuarius che significava «consacrato al dio Giano». Ma chi è Giano? È il dio degli inizi, materiali e immateriali. Solitamente è raffigurato con due volti (il cosiddetto Giano Bifronte), poiché può guardare il futuro e il passato. Tra futuro e passato c’è il presente, e il presente del Napoli si chiama Gennaro Ivan Gattuso. Salito in carica l'11 dicembre 2019 – il giorno prima di Santa Lucia in cui i bambini scartano i primi regali di Natale – ha portato la rivoluzione con il suo calcio, le sue idee e tanto lavoro. D’altronde, non poteva che chiamarsi Gennaro – santo patrono della città – l’uomo della rinascita napoletana.

Costruire dove il suo Maestro ha fallito

Il Napoli del 2019-20, pre covid, era una squadra palesemente a fine ciclo. Dopo aver sfiorato lo scudetto con Sarri, De Laurentiis aveva provato la mossa a sorpresa con Carlo Ancelotti. Un vincente per diventare vincenti, anche in campionato. La realtà delle cose ci ha detto che non basta fare 1+1 per arrivare a 2, e che il settimo posto in classifica era completamente insoddisfacente sia per Carletto che per Aurelio. Via, esonero, e dentro Gattuso. Da padre in figlio verrebbe da dire. Da quel Milan iper-vincente ne sono usciti tantissimi tra allenatori, dirigenti e illuminati del calcio. Ringhio è uno di quelli, però si ritrova una squadra palesemente sfiduciata e a fine ciclo. A Napoli c’è malumore, dopo anni al top senza vincere è naturale provare frustrazione, però Gattuso regala una sferzata di ottimismo. Inizia a lavorare sui difetti, perché da lì bisogna partire, e ricostruisce dalle macerie.

Primo, la squadra prende troppi gol: occorre sistemare la fase difensiva. Secondo, la squadra non vince: occorre sistemare anche la fase offensiva. Terzo, la squadra è praticamente rotta all’interno: occorre lavorare a livello mentale. Gattuso diventa tecnico, tattico e motivatore. L’ex allenatore del Milan si mette in sella con una condizione semi-disastrata, però in un amen trova il bandolo della matassa. Rimette in riga Insigne, rispolvera Mertens, costruisce una fase difensiva finalmente più organica e obbliga la società a farsi comprare due mediani nel mercato di Gennaio. La squadra inizia la sua seconda vita. I punti iniziano a moltiplicarsi. Il 4-3-3, con il triangolo rovesciato di centrocampo e le tre punte, ritrova certezze. Il girone di ritorno viene chiuso con 38 punti – 14 in più di quello d’andata – e la sensazione è quella di una squadra completamente rinata. Un Napoli 2.0 che non parla di evoluzione, ma di diversità. Prendere il meglio del passato e proiettarlo nel futuro. Giano Bifronte Gattuso.

Il bilancio delle prime 15 partite di Gattuso dopo il subentro ad Ancelotti

STAGIONE 2019-20 LE PRIME 15 DI GATTUSO Vittorie 9 Pareggi 0 Sconfitte 6 Gol Fatti 24 Gol Subiti 21 Punti 27

Poi ci sarebbe anche la Coppa Italia, perché proprio come il migliore degli esordi Gattuso si prende anche il lusso di battere la Juventus in finale di Coppa (ai calci di rigore) e di entrare nel cuore dei napoletani infilandosi nei vicoli della loro anima come fanno le guide turisitiche durante una visita alla parte sotterranea della città. Ringhio nuovo masaniello.

Stagione 2021: cambio modulo e nuovi obiettivi

Con l’inizio dell’annata 2020-21, Gattuso alza il tiro. Dal mercato gli piovono gli acquisti giusti: un difensore che allunga la rosa – Rrahmani – un nuovo mediano davanti alla difesa – Bakayoko – e una punta tanto forte quanto energica e solare – Osimhen. Con questi tre, sommati alla base dell’anno scorso, Gattuso parte all’assalto della stagione con due novità. In primis ripropone Lozano, il messicano aveva duramente litigato con il tecnico perché accusato di “mancanza d’impegno” ed era finito ai margini del progetto, e bastano due sgasate di “Chuky” per capire quanto Gattuso sia stato capace di lavorare sul suo cervello. Ringhio motivatore.

Dopo, la parte tattica. Alla prima di campionato il Napoli non riesce ad aprire la scatola difensiva del Parma, ma ad inizio ripresa Gattuso cambia tutto. Toglie Demme, il suo perno davanti alla difesa, e butta dentro Osimhen. Cestina il 4-3-3 e vara il nuovo 4-2-3-1, decisamente più offensivo. Ecco il Rino tattico e tecnico. Rompe i legami con il passato e fonda la nuova struttura ibrida. E manco a dirlo la squadra vola. Ne perde solo quattro su 16 – di cui una in tribunale – ed arriva primo nel girone di Europa League con AZ Alkmaar, Real Sociedad e Rijeka: uno dei gruppi più competitivi. Oggi è terzo in campionato, ha il miglior attacco e tanta voglia di vincere ancora. Il suo primo anno napoletano è stato super positivo e noi gli diamo un bel 7.5. D’altronde, uno che si chiama Gennaro a Napoli non può proprio fallire.

