Alex MERET 6 - Ordinaria amministrazione, non deve effettuare parate particolarmente difficili.

Giovanni DI LORENZO 6 - Avvio complicato, con Pellegrini se la passa male. Gattuso gli cambia fascia, poi nella ripresa prende le misure e finisce in crescendo.

dal 46' Nikola MAKSIMOVIC 6 - Gli attaccanti del Genoa spariscono nel secondo tempo e per lui la partita diventa poco più di una seduta di allenamento.

Kalidou KOULIBALY 6,5 - Altra prestazione impeccabile del senegalese, preciso nelle chiusure e utile anche in fase di costruzione (vedi il lancio da cui nasce il gol di Elmas).

Elseid HYSAJ 6,5 - Partita confortante, fa benissimo entrambe le fasi e si dimostra sempre sicuro. Si concede anche il lusso di confezionare l'assist per la rete di Elmas.

Piotr ZIELINSKI 7 - Il polacco segna il gol più importante del match, quel 2-0 che a inizio ripresa manda definitivamente al tappeto il Genoa. Nel suo score anche l'assist per il gol di Mertens.

dal 73' Fahzi GHOULAM s.v. - Esce quando ormai la partita non ha più nulla da dire.

Hirving LOZANO 7,5 - Una settimana fa a Parma aveva fatto vedere di essere un giocatore diverso rispetto alla passata stagione. Conferma l'impressione con una grande partita arricchita da una doppietta, la sua prima da quando gioca in Italia.

dal 66' Matteo POLITANO 6,5 - Entra e dopo una manciata di minuti trova il gol con un guizzo dei suoi. Un bel segnale per Gattuso.

Dries MERTENS 7,5 - Vale lo stesso discorso fatto per Lozano: è una garanzia, negli ultimi venti metri è un pericolo costante. Bellissimo il gol con un destro secco nell'angolino. Bomber implacabile.

dal 66' Stanislav LOBOTKA 6 - Si posiziona in mezzo al campo e fa il suo dovere, anche perché quando viene chiamato in causa la partita è finita.

Lorenzo INSIGNE 6 - Parte con un buon piglio, poi è costretto a lasciare il campo al 23' per un problema muscolare da valutare.

Victor OSIMHEN 7 - Gli manca solo il gol: si muove benissimo su tutto il fronte d'attacco, cerca costantemente il dialogo con i compagni e - chicca assoluta - firma un delizioso assist di tacco per il gol di Zielinski. Peccato solo per l'ingenua ammonizione rimediata nel finale. Sul 6-0 poteva risparmiarsela.

All.: Gennaro GATTUSO 7 - Due partite di campionato, 6 punti, 8 gol fatti e nessuno subito. Contro il Genoa viene premiato il suo coraggio di passare al 4-2-3-1 e di schierare una squadra che, di fatto, in campo non ha incontristi. Allenatore che sta vivendo un'interessante evoluzione.