Probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osimhen. All. Gattuso

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pandev, Destro. All. Maran

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cassata, Sturaro, Parigini

Statistiche Opta

Il Napoli ha perso soltanto una delle ultime 21 partite di Serie A contro il Genoa (2-3 nel gennaio 2012), restando imbattuto nelle 16 più recenti (11V, 5N).

Il Napoli non perde in casa contro il Genoa dal febbraio 2009: da allora, sette successi e quattro pareggi, con sei clean sheet nel parziale.

Il Napoli è imbattuto nelle ultime sette partite interne di campionato (6V, 1N), dopo che aveva perso cinque delle sei precedenti giocate al San Paolo (1V).

Il Napoli ha segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime nove partite interne di campionato; soltanto due volte nella loro storia in Serie A i partenopei hanno infilato una striscia più lunga con 2+ reti all’attivo in casa: nel 2015 e nel 1988 (10 in entrambi i casi).

Nell’era dei tre punti a vittoria (1994/95), Gennaro Gattuso potrebbe diventare il primo allenatore del Napoli a vincere le sue due prime partite contro il Genoa in Serie A.

Il Genoa ha conquistato la posta piena nel match di esordio in campionato contro il Crotone; i rossoblù non vincono le prime due partite stagionali di Serie A dal 2016/17, con Ivan Juric in panchina.

Il Genoa arriva da due successi di fila in Serie A (tra la fine della scorsa stagione e quella attuale) - non registra tre vittorie consecutive in campionato dal febbraio 2018.

Tra i giocatori ancora in attività soltanto Fabio Quagliarella (36) ha segnato a più squadre diverse rispetto a Goran Pandev (33) nel massimo campionato italiano.

Lorenzo Insigne è andato a bersaglio nelle ultime due partite di campionato; l’attaccante dei partenopei non trova il gol per tre match di fila in Serie A da settembre 2018.

Dal 2014/15, nessun difensore ha segnato con più maglie diverse (Atalanta, Torino, Chelsea e Genoa) di Davide Zappacosta nei cinque maggiori campionati europei.

Fantacalcio: i consigli per la 2a giornata di Serie A

