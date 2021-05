Calcio

Napoli, il meglio di Spalletti in 200": fra testate, risatine e frecciate ai giornalisti

CALCIOMERCATO - Luciano Spalletti è il nuovo allenatore del Napoli, dopo due anni dal divorzio con l'Inter: il tecnico toscano torna in Serie A con l'obiettivo di riportare il club partenopeo in Champions League. Allenatore carismatico e per nulla intimorito dalle frecciate dei giornalisti le sue conferenze stampa non sono mai banali. Guardare per credere.

00:03:23, 8 minuti fa