Napoli-Juventus, match della 22a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, si è concluso col punteggio di 1-0, grazie al rigore di Lorenzo Insigne nel primo tempo. Gara arbitrata da Doveri di Roma 1, il Napoli di Gennaro Gattuso in virtù di questo risultato sale a quota 40 punti in classifica, mentre la Juventus di Andrea Pirlo rimane terza a 42 punti. La squadra di Gattuso ha offerto una prova tutta cuore e fase difensiva, ha colpito con Insigne e poi ha difeso il prezioso vantaggio. La Juventus ci ha provato, ma si é rivelata troppo imprecisa in diverse occasioni. Bene Meret, Rrahmani e Maksimovic, malino Morata e Ronaldo. Per i bianconeri ora la rincorsa al decimo Scudetto consecutivo si complica ancora di piú.