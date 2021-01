"Erano le ore 13.30, mi trovavo ai semafori di Agnano, racconta il tifoso-reporter. Da lontano ho riconosciuto la sua sagoma, era la nostra roccia difensiva. L’ho avvicinato e con un cenno l’ho salutato. Lui ha ricambiato sorridendo, ma era troppo preso da qualcos'altro. Ho notato che stava regalando giacconi del Napoli a chi aveva bisogno per farli riparare dal freddo". In una giornata di freddo e pioggia, Kalidou Koulibaly ha deciso di fare del bene. Uscito dall'allenamento con il club, il centrale difensivo del Napoli ha caricato la sua auto con dei giacconi e si è fermato ad un semaforo per donarli ai ragazzi bisognosi che durante il giorno stazionano lì.