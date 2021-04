Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Napoli e Lazio, valido per la 32esima giornata di Serie A e arbitrata da Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio Diego Armando Maradona.

La moviola LIVE di Napoli-Lazio

6' RIGORE PER IL NAPOLI! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Milinkovic-Savic anticipa Manolas respingendo il pallone con la gamba molto alta. Il difensore greco del Napoli cade a terra toccandosi il volto. L'arbitro Di Bello lascia correre ma viene richiamato al VAR: riguarda l'azione al monitor e concede il penalty agli azzurri che Insigne trasforma spiazzando Reina.

6' ANCHE LA LAZIO AVEVA CHIESTO UN RIGORE Incredibile quello che era successo dopo il contatto tra Milinkovic-Savic e Manolas non visto da Di Bello: sugli sviluppi del contropiede Lazzari si era presentato a tu per tu con Meret ma era stato abbattuto da Hysaj, superato in velocità. Il fallo sembrava evidente, ma anche in questa occasione il direttore di gara aveva lasciato correre. Il fallo di Hysaj viene in ogni caso cancellato da quello precedente di Milinkovic-Savic.

12' RADDOPPIO DEL NAPOLI! Lungo lancio di Insigne per Politano che entra in area dal vertice destro, punta Fares e fulmina Reina con un gran sinistro. Tutto regolare, al momento del lancio di Insigne, Politano era in posizione regolare.

48' IMMOBILE RISCHIA IL ROSSO Sugli sviluppi di un'azione d'attacco della Lazio, Immobile entra in ritardo su Manloas che lo aveva anticipato spostandogli il pallone. Durissimo l'intervento sulla tibia del difensore greco del Napoli: Di Bello estrae il cartellino giallo, forse ci stava qualcosa di più.

