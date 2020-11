Napoli-Gattuso, scintille dopo il ko: "Se non si cambia, me ne vado"

Questo è quanto si legge nel tweet del Napoli e immediatamente i commenti si sono scatenati: in molti infatti ipotizzano che continuare ad affannarsi a smentire tradisce poca serenità nell'ambiente, che una smentita vale quanto una doppia conferma e che non sarebbe la prima volta che dallo spogliatoio trapelano notizie che non dovrebbero invece uscire. Insomma, il popolo del calcio non è molto convinto di quanto asserito dalla società.