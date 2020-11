Milan in ansia per le condizioni di Zlatan Ibrahimovic: l'attaccante svedese, autore di una doppietta contro il Napoli al San Paolo, è stato costretto a lasciare il terreno di gioco nei minuti finali a causa di un infortunio probabilmente di natura muscolare le cui condizioni sono da valutare. Ibrahimovic ha sentito una fitta subito dopo avere effettuato un traversone basso dalla sinistra nel corso di un'azione d'attacco della formazione rossonera. Nell'azione successiva, dopo un calcio d'angolo battuto dal Napoli, si è accasciato al suolo mentre correva per recuperare la posizione al centro dell'attacco. La sua partita è finita al 78': al suo posto Bonera (seduto in panchina al posto di Pioli, positivo al Covid-19) ha inserito il giovane Colombo. L'assenza di Ibahimovic nel finale di gara non ha comunque impedito al Milan di portare a casa i 3 punti: ci ha pensato Hauge nel recupero a blindare il risultato segnando la rete del definitivo 1-3.